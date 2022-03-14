قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، إن روسيا تؤكد خططها لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف إلى أن عقد الاجتماع المقبل لصيغة أستانة حول سوريا سيكون في وقت قريب، فيما شدد على وجوب تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة للسوريين.

يُذكر أن محادثات أستانا بدأت عام 2017 برعاية الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع في سوريا.

وفيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي إنه يجب ألا يوجد تهديد لبلاده انطلاقاً من أراضي أوكرانيا.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد ابن عبد الرحمن بدوره، التأكيد على دعوة بلاده لـ"جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى".

كما أكد حرص بلاده على "ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزام بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​