سياسة
2 دقيقة قراءة
لافروف يعلن استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف قريباً
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين إن روسيا تؤكد خططها لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الحالي. وفيما يتعلق بالأزمة مع كييف، أكد أنه لا يجب أن يوجد تهديد لبلاده من أراضي أوكرانيا.
لافروف يعلن استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف قريباً
لافروف: روسيا تؤكد خططها لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الحالي / AA
14 مارس 2022

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، إن روسيا تؤكد خططها لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف إلى أن عقد الاجتماع المقبل لصيغة أستانة حول سوريا سيكون في وقت قريب، فيما شدد على وجوب تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة للسوريين.

يُذكر أن محادثات أستانا بدأت عام 2017 برعاية الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأوضاع في سوريا.

وفيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي إنه يجب ألا يوجد تهديد لبلاده انطلاقاً من أراضي أوكرانيا.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى "آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجدد ابن عبد الرحمن بدوره، التأكيد على دعوة بلاده لـ"جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى".

كما أكد حرص بلاده على "ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزام بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us