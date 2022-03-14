قالت صحف يونانية، إن أجواء زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الإيجابية إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، فاقت التوقعات.

صحيفة " Ta Nea" وتحت عنوان "حوار ذو مستقبل"، قالت إن لقاء ميتسوتاكيس مع أردوغان جرى في أجواء أكثر إيجابية مما كان متوقعاً.

وأضافت أنه من الواضح التحسن في علاقات الزعيمين، مشيرة إلى أن تركيا واليونان حليفتان لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتواجهان مشاكل أمنية مشتركة.

وشددت الصحيفة على أن الاستقرار في شرقي البحر المتوسط، سيكون لصالح الجميع.

بدورها، قالت صحيفة " Eleftheros Tipos" إنه من الممكن عقد اجتماع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين أنقرة وأثينا، مرة أخرى خلال الربيع المقبل، في حال جرت المحافظة على الأجواء الإيجابية التي تسود علاقات البلدين.

وأشارت في تقرير لها بعنوان "خطوات إيجابية"، إلى إمكانية عقد وفدي البلدين لقاءات في أبريل/نيسان المقبل، لبحث سبل تعزيز الثقة بين الجانبين.

من جانبها، أكدت صحيفة "Kathimerini" على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين البلدين، لافتة إلى وجود مجالات لتحسين علاقات أنقرة وأثينا بالرغم من وجود خلافات بينهما.

وأوضحت أن التعاون التركي اليوناني لن تقتصر آثاره الإيجابية على البلدين فقط، بل ستشمل كل منطقة شرقي البحر المتوسط.

وفي السياق، لم تغب المائدة التي قدمها الرئيس أردوغان لضيفه اليوناني، عن أنظار الصحافة اليونانية، فبثت قناة " SKAI" التلفزيونية، لمشاهديها طريقة تحضير إحدى الحلويات التي كانت على مائدة الزعيمين.

ونقلت القناة اليونانية لمشاهديها، طريقة تحضير الحلوى المذكورة عن كتاب "المطبخ التركي بوصفاته على مدى قرون" لأمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي.

واختتم ميتسوتاكيس الأحد زيارة إلى إسطنبول ليوم واحد، التقى فيها الرئيس التركي أردوغان، وشارك في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس.