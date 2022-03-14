أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون تردد بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يزور تركيا لأول مرة منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأضاف الرئيس التركي: "ننظر إلى روسيا وأوكرانيا كدولتين تجمعنا معهما علاقات ثنائية وإلى الآن تحركنا وفق قراراتنا وصلاحياتنا".

وأردف: "نحافظ على علاقاتنا مع السيد زيلينسكي والسيد بوتين. وعلى الرغم من العلاقات مع روسيا قدمنا لأوكرانيا ما لم تقدمه الدول الأعضاء في الناتو. وواصلنا دعمنا ومساعدتنا الإنسانية".

وأكد أردوغان في السياق نفسه، أن التعاون في الناتو هو أيضاً تضامن عسكري، مشيراً إلى شراكة تركيا مع ألمانيا في الناتو.

وأوضح: "نحن (تركيا وألمانيا) دولتان مهمتان في الناتو".

وأردف: "بالنسبة إلى العقوبات (على روسيا) فعلنا ما هو مطلوب ضمن قواعد الأمم المتحدة حتى الآن".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع برلين، قال أردوغان: "توافقنا مع القيادة الألمانية على رفع حجم التبادل التجاري من أكثر من 40 مليار دولار إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً".

وأشار إلى أن "الجالية التركية التي يبلغ تعدادها 3 ملايين نسمة في ألمانيا تُثري العلاقات المشتركة وتقرب البلدين، أعتقد أننا سنحافظ على علاقاتنا مع ألمانيا بنفس الطريقة".

بدوره، ثمّن المستشار الألماني أولاف شولتز المساعي التركية لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وقال: "نتطلع بشكل كبير إلى الدور الرائد لتركيا في إيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا".

وأكد شولتز أن "القادة الأوروبيين يبذلون قصارى جهودهم لإيقاف الحرب في أوكرانيا".

وأضاف المستشار الألماني: "نريد الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الكبيرة في علاقاتنا مع تركيا وحكومتي مصممة على ذلك".

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا، أكد شولتز أن ألمانيا "سعت مع تركيا من أجل إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين من مدن أوكرانية".

وأضاف المستشار الألماني: "نرى تطبيق تركيا اتفاقية مونترو بمنع السفن الحربية العبور إلى البحر الأسود إجراءً إيجابياً".

وهذه أول زيارة يجريها شولتز إلى تركيا منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتأتي وسط جهود تبذلها ألمانيا للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء "العملية العسكرية" المتواصلة في أوكرانيا.

وتتمتع ألمانيا وتركيا بعلاقات تجارية وثيقة، إذ ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين عام 2021 إلى أكثر من 41 مليار دولار، كما يعيش نحو ثلاثة ملايين من أصول تركية في ألمانيا، ويربطون البلدين بشكل وثيق.