سياسة
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"الرهان أوكرانيا".. إيلون ماسك يتحدى بوتين بقتال فردي
تحدى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، الرئيس الروسي بوتين بقتال فردي بينهما، مشيراً إلى أن "الرهان هو أوكرانيا".
"الرهان أوكرانيا".. إيلون ماسك يتحدى بوتين بقتال فردي
إيلون ماسك يتحدى بوتين في قتال رجل لرجل / Reuters
14 مارس 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك أنه يتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل، في تغريدة يوم الاثنين، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وغرد ماسك: "أنا هنا أتحدى فلاديمير بوتين في قتال فردي. الرهان هو أوكرانيا".

وكتب بعض هذه الكلمات باللغة الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية.

وفي تغريدة لاحقة، خاطب ماسك الحساب الرسمي للرئاسة الروسية، متحدياً: "هل توافق على هذا القتال؟"

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث ذلك بالفعل.

وكان ماسك أعلن إرسال أنظمة ستار لينك لاتصالات الأقمار الصناعية إلى أوكرانيا بعد فترة وجيزة من الغزو لتوفير الوصول إلى الإنترنت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، إن روسيا لن ترسل محركات صاروخية إلى الولايات المتحدة بعد الآن رداً على العقوبات، قائلاً: "دعهم يطيرون على شيء آخر، أعواد المكنسة".

ورد مدير إطلاق "سبيس إكس" عندما أطلقت الشركة أقمار ستارلينك الصناعية، الأربعاء: "حان الوقت للسماح لعصا المكنسة الأمريكية بالتحليق وسماع أصوات الحرية".

وهاجمت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي. واجتاحت القوات الروسية عديداً من المدن بلا سيطرة كاملة عليها، فيما قدرت تقارير استخباراتية أن حشوداً روسية تتمركز حالياً على بعد 25 كيلومتراً من العاصمة كييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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