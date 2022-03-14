أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين بأن قوات الأمن أحبطت عملية تخريب مزمعة في موقع فوردو النووي الرئيسي في البلاد نفذتها شبكة جندتها إسرائيل وبأن القوات نفذت عدة اعتقالات.

واتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ عدة هجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي وقتل علماء نوويين إيرانيين خلال السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد هذه المزاعم.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن إسرائيل حاولت تنفيذ أعمال تخريبية في منشآة فوردو منذ سنوات ولم تستطع ذلك.

وأضاف أن "تل أبيب هذه المرة حاولت الاقتراب من موظف في قسم أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR6 وذلك من خلال تجنيد أحد جيران هذا الموظف وتزويده بأجهزة اتصالات مشفرة وتعليمه كيفية استخدامها".

وأكد أن جميع الدفوعات للمجندين جرت نقداً تجنباً لتعقب مصادرها.

وأوضح أن ضابط استخبارات إسرائيلي تقرّب من الموظف وكشف هويته عن طريق جاره الذي جُنِّدَ تحت غطاء شركة من هونغ كونغ ومن خلال عروض أعمال وبرمجيات.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن استخبارات هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري رصدت جميع التحركات وأشرفت على سيرها للوصول إلى رؤوس شبكة الجواسيس وتمكنت من تفكيكها قبل أن تنفذ مخططها في عمل تخريبي بمنشأة فوردو قبل بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس/آذار 2022).

وأعلنت القناة الحكومية أن الجهات المختصة ستكشف مزيداً من التفاصيل لاحقاً.

هجوم سيبراني على إسرائيل

في سياق آخر، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن مواقع إلكترونية رسمية عدة توقفت عن العمل مساء الاثنين بشكل مفاجئ.

ونقلت القناة نقلاً عن مصدر أمني قوله: "المستوى الأمني بإسرائيل ومكتب مكافحة الهجمات الإلكترونية يعلنان حالة الطوارئ بعد تعرض مواقع حكومية للتوقف بسبب هجوم سيبراني كبير".

وقالت إن "من المواقع الإسرائيلية التي توقفت عن العمل مواقع تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء والموقع الرسمي لرئيس الوزراء".

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إنه "يجري الآن تفقد مواقع استراتيجية إسرائيلية ذات علاقة بشركات الكهرباء والماء".