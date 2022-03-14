قالت الرئاسة التركية إن جهود أنقرة الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مستمرة، وإنها تود التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية بين الوزيرين مساء الاثنين حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وأشار إلى أن "تركيا ملتزمة بقيادة الرئيس أردوغان المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما ندعم شركاءنا مثل أوكرانيا في هذا الوقت العصيب من تاريخهم".

وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات الأخيرة على الساحة الأوكرانية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية بين الوزيرين، مساء الاثنين، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وبدوره جدد ابن عبد الرحمن، التأكيد على دعوة بلاده لـ"جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى".

وقال لافروف إنه يجب ألا يوجد تهديد لبلاده انطلاقاً من أراضي أوكرانيا.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.