سياسة
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وسط التوتر مع واشنطن.. السعودية توجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة المملكة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين إن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، وذلك وسط توترات مع واشنطن، وأشارت إلى أن السعودية تعتزم تكرار الاستقبال الحار الذي قدمته للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2017 عندما زار المملكة.
وسط التوتر مع واشنطن.. السعودية توجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة المملكة
مسؤول سعودي قال إن "ولي العهد وشي صديقان حميمان" / Reuters
15 مارس 2022

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض.

وأضاف التقرير أن الزيارة قد تحدث قريباً ربما في مايو/أيار المقبل.

وقد تساعد الزيارة المملكة على تعزيز علاقاتها مع بكين في وقت تشهد فيه العلاقات مع واشنطن توتراً.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2021 تعرضت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، والولايات المتحدة للاختبار بسبب سجل الرياض في حقوق الإنسان، بخاصة في ضوء حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك هذا الشهر إنه "لا يهتم"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يسيء فهم أمور تخصه.

وذكرت وول ستريت جورنال أن السعودية تعتزم تكرار الاستقبال الحار الذي قدمته للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيساً.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله: "ولي العهد وشي صديقان حميمان وكلاهما يدرك وجود إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات. ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونحن نشتري منهم أسلحة".

ولم تردُد الحكومة السعودية ووزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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