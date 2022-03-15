سياسة
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شاهد | موظفة تقتحم البث بأشهر قناة روسية وتندد بالحرب على أوكرانيا
اقتحمت موظفة في القناة الأولى الروسية استديو الأخبار في ساعة الذروة خلال بث النشرة المسائية التي تعدّ الأكثر مشاهدة في روسيا، ورفعت لافتة خلف المذيعة تندّد بالحرب في أوكرانيا.
شاهد | موظفة تقتحم البث بأشهر قناة روسية وتندد بالحرب على أوكرانيا
تمكنت أوفسيانيكوفا من ترديد بعض العبارات باللغة الروسية بينها "قفوا الحرب" / Reuters
15 مارس 2022

اقتحمت موظفة في القناة الأولى الروسية استديو الأخبار الاثنين خلال بث النشرة المسائية التي تعدّ الأكثر مشاهدة في روسيا، ورفعت لافتة خلف المذيعة تندّد بالحرب في أوكرانيا.

ويشكّل هذا الحادث خرقاً غير عادي للأمن في القناة التي يهيمن عليها الكرملين، ويتابع برنامجها الإخباري "الوقت" الذي يبث عند التاسعة مساء ملايين الروس منذ أيام الحقبة السوفيتية، ولا سيما كبار السن.

وكشفت منظمة "أو في دي إنفو" التي ترصد الاعتقالات هوية المرأة وعرّفت عنها بأنها مارينا أوفسيانيكوفا، مشيرة إلى أنها تعمل في القناة وهي حالياً موجودة في مركز للشرطة.

وظهرت أوفسيانيكوفا خلف مذيعة الأخبار ييكاترينا أندرييفا خلال تلاوة الأخيرة تقريراً عن العلاقات مع بيلاروسيا، ملوحّة بلافتة كتب عليها بخط اليد: "لا للحرب" باللغة الإنجليزية.

وحملت اللافتة أيضاً عبارات باللغة الروسية تقول: "قفوا الحرب، لا تصدقوا الدعاية، هم يكذبون عليكم هنا"، مع توقيع بالإنجليزية: "مواطنون روس ضد الحرب".

وتمكنت أوفسيانيكوفا من ترديد بعض العبارات باللغة الروسية بينها "قفوا الحرب"، في حين حاولت أندرييفا التي تقدم الأخبار منذ عام 1998 التغطية عليها برفع صوتها، قبل أن تنتقل القناة لعرض مشاهد أخرى.

وقالت القناة الأولى في بيان نقلاً عن وكالة الأنباء الحكومية "تاس" إن "حادثة وقعت تتعلق بامرأة دخيلة ظهرت على الشاشة ويجري تحقيق داخلي في الأمر".

ونقلت تاس عن مصدر في الشرطة أن المرأة اعتُقلت ويمكن توجيه تهم إليها بموجب قانون يحظر الأفعال التي تهدف إلى "تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية.

ونشرت "أو في دي إنفو" مقطع فيديو ذكرت فيه أوفسيانيكوفا أن والدها أوكراني ووالدتها روسية، وهي لا تعتبر أن البلدين أعداء.

وأضافت: "لسوء الحظ عملت في السنوات الأخيرة في القناة الأولى في صناعة الدعاية للكرملين وأنا الآن أشعر بالعار الشديد بسبب ذلك".

وانتشر مقطع فيديو للحادث بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين بـ"الشجاعة غير العادية" للمرأة على خلفية القمع الشديد للمعارضة.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحتجة في خطابه الليلي المصور.

وقال زيلينسكي: "أنا ممتن لأولئك الروس الذين لا يتوانون عن محاولة نقل الحقيقة، ولأولئك الذين يحاربون المعلومات المضللة ويقولون الحقيقة والوقائع الصادقة لأصدقائهم وأحبائهم، وبشكل شخصي للمرأة التي دخلت استوديو القناة الأولى بلافتة ضد الحرب".

وكتبت كيرا يارمش المتحدثة باسم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني على تويتر: "واو.. تلك الفتاة رائعة".

ونشرت مقطعاً مصوراً للواقعة، سرعان ما حصد ما يزيد على 2.6 مليون مشاهدة.

ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، جرى اعتقال آلاف المتظاهرين الروس ضد الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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