سياسة
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شاهد | استشهاد فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب علاء الشحام من مخيم قلنديا للاجئين ونادر ريان من مخيم بلاطة برصاص الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى جرح آخرين جراء الاشتباكات.
شاهد | استشهاد فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة
استشهد نادر ريان (17عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي / AFP
15 مارس 2022

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء في الضفة الغربية.

​​​​​​​وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مواطناً استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، بعد نحو ساعتين من استشهاد فلسطيني آخر في مخيم بلاطة شمالي الضفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشهيد هو الشاب "علاء شحام" وهو "في العشرينيات من عمره"، بعد استشهاد نادر ريان (17 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم.

وأشارت إلى أن 6 شبان آخرين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي (حكومي)، جراء إصابتهم بالرصاص الحي.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية حاصرت منزلاً في مخيم بلاطة واعتقلت المواطن عمار عرفات.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين استخدم الجيش فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي مدناً وبلدات بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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