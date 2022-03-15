سياسة
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شركة فورد الأمريكية للسيارات تستعد لإنشاء مصنع للبطاريات بتركيا
وقعت شركة فورد الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات خطاب نوايا بالتعاون مع شركة كوتش هولدنج التركية وشركة SK On الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، لتركيب مصنع للبطاريات في تركيا والتخلص التدريجي من جميع الانبعاثات من شاحناتها بحلول عام 2035.
شركة فورد الأمريكية للسيارات تستعد لإنشاء مصنع للبطاريات بتركيا
تتضمن خطط فورد الجديدة جعل كل طراز كهربائيًاً بالكامل بحلول عام 2035 / Reuters
15 مارس 2022

تعمل شركة فورد الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات على توسيع طموحاتها الكهربائية في أوروبا، ومن المقرر أن تركب مصنعاً للبطاريات في تركيا وتتخلص تدريجياً من جميع الانبعاثات من شاحناتها بحلول عام 2035.

ووقعت الشركة التركية العملاقة كوتش هولدنج التي تمتلك مشروعاً مشتركاً مع شركة صناعة السيارات الأمريكية الاثنين خطاب نوايا للمشاركة في استثمار البطاريات الذي سيجري بالشراكة مع فورد وشركة SK On الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات.

وقال بيان صادر عن كوتش في منصة الإفصاح العام (KAP): "جزءاً من جهودنا المستمرة لفحص الفرص الناشئة في صناعة السيارات.. وقعنا على خطاب نوايا غير ملزم، يشمل النوايا الأولية للأطراف، لتقييم فرص التعاون لمشاركة مجموعة كوتش في الاستثمار بإنتاج البطاريات المزمع تحقيقه في أنقرة".

وأضافت أن "مجموعة كوتش ضمن قرار المشاركة في الاستثمار وتوزيع رأس المال والاستثمار والتعاون والشراكة سيجري توضيح شروطها وفقاً للتقييمات التي ستجرى بعد المفاوضات ودراسات الجدوى بين الطرفين".

وجاءت إعلانات فورد بعد أسبوع من تقسيم المجموعة أعمالها إلى سيارات تعمل بالبطاريات وأخرى تعمل بنماذج محركات.

وتتضمن خطط فورد الجديدة جعل كل طراز كهربائياً بالكامل بحلول عام 2035.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق سيبدأ مصنع البطاريات التركي الإنتاج عام 2025 بطاقة سنوية من 30-45 جيجاوات/ساعة.

وفي الوقت نفسه يعني قرار المصنع التركي أيضاً أن المجموعة لم تعد تفكر في إنشاء موقع بريطاني لتصنيع البطاريات، على الرغم من أنها استثمرت 230 مليون جنيه إسترليني (300.25 مليون دولار) هناك العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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