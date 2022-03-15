سياسة
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إسرائيل تعتقل فلسطينياً من القدس بسبب مقطع تيك توك.. ما محتواه؟
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينياً من سكان مدينة القدس الشرقية، بعد نشره مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، ما محتواه؟
إسرائيل تعتقل فلسطينياً من القدس بسبب مقطع تيك توك.. ما محتواه؟
قالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب كان يرتدي في المقطع عَلَم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" / AP
15 مارس 2022

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينياً من سكان مدينة القدس الشرقية بعد نشره مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

ويُظهر المقطع الشاب وهو يؤدي الصلاة ويضع على ظهره راية خضراء موشحة بعبارة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، فيما يعلو المقطع عبارة "ما أجمل أن تُصلّي ثم تخرج لتحارب من أجل وطنك ثم تستشهد".

ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن اسم الفلسطيني الذي أشارت إلى أنها اعتقلته مساء الاثنين، ولكنها قالت إن عمره 18 عاماً، وهو من سكان بلدة شعفاط في مدينة القدس الشرقية.

وقالت في تصريح مكتوب إنها اعتقلت الشاب "للاستجواب بعد أن نشر مقطع فيديو على شبكة تيك توك، مع إبداء رغبته بتنفيذ هجوم".

وقالت الشرطة إن الشاب كان يرتدي في المقطع عَلَم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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