سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن أنقرة تبذل جهوداً لضمان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وجعله مستديماً.
جاوش أوغلو: تركيا تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
رجّح وزير الخارجية التركي إجلاء أكثر من 100 مواطن تركي اليوم أو غداً الأربعاء، عالقين داخل "مسجد السلطان سليمان القانوني" في مدينة ماريوبول الأوكرانية / AA
15 مارس 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء أن أنقرة تبذل جهوداً من أجل ضمان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وجعله مستديماً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة أنقرة مع وزيرة الدولة والشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والجاليات في كوت ديفوار، كانديا كامارا.

وأشار جاوش أوغلو إلى وجود تقارب بين روسيا وأوكرانيا بشأن قضايا تحتاج إلى الاتفاق حولها.

ورجّح إجلاء أكثر من 100 مواطن تركي اليوم أو غداً الأربعاء، عالقين داخل "مسجد السلطان سليمان القانوني" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشار الوزير إلى إجلاء أكثر من 14 ألفاً و800 مواطن تركي من أوكرانيا حتى اليوم، لافتاً إلى وجود نحو 350 مواطناً في أوكرانيا.

وقال: "يوجد أكثر من 100 من مواطنينا في ماريوبول، ورئيس جمعية المسجد نقل إلينا المعلومات".

وأكد أنه طرح مسألة إجلاء المواطنين من ماريوبول بشكل آمن خلال الاجتماع مع وزيرَي خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا يوم 10 مارس/آذار، وطلب مساعدتهما في ذلك.

وأضاف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصل بي منتصف الليل بخصوص إجلاء مواطنينا من ماريوبول، والظروف تتهيأ تدريجياً، وننتظر أخباراً جيدة اليوم أو غداً".

وشدد على أن تركيا ستواصل جهودها وتواصلها مع الجانبين الروسي والأوكراني بخصوص إعلان وقف إطلاق نار إنساني وإجلاء المدنيين من ماريوبول.

وأردف: "التقينا صباح اليوم في أنقرة مع أصدقاء من الوفد الأوكراني المفاوض، وستكون لنا لقاءات عديدة مباشرة وعبر الهاتف خلال الأسبوع الحالي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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