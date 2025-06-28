وذكرت وسائل إعلام محلية، أن انفجاراً وقع في منطقة شمال وزيرستان، حيث جرى تفجير عبوة ناسفة عن بُعد قرب قافلة تابعة للجيش في أثناء مرورها بالمنطقة.

وأسفر الهجوم، حسب المعلومات الأولية، عن مقتل 13 جندياً وإصابة 24 آخرين، بينهم 14 مدنياً.

وتشهد باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة، خصوصاً في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان (TTP) بتنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابول.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان (BLA)، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكماً ذاتياً لسكانه من قومية البلوش.