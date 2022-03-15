نبه الكرملين الغربَ الثلاثاء إلى ضرورة ضمان مصالح روسيا المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات عليها بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وكانت قوى أوروبية حذرت من أن مطالب روسيا بضمان الحفاظ على تجارتها مع إيران يمكن أن تُفسد محاولة إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "العقوبات على روسيا تؤثر بشكل مباشر على مصالح بلادنا في إطار ذلك الاتفاق".

وأضاف: "لذا يجب أخذ العقوبات في الحسبان.. هذا جانب جديد لا يمكن تجاهله ويجب أخذه بعين الاعتبار".

ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ضرورية لضمان أمن بلاده، بعد أن قبِل حلف شمال الأطلسي عضوية دول تمتد حتى حدود روسيا ودعمت الدول الغربية زعماء موالين للغرب في كييف.

وتقول أوكرانيا إنها تقاتل من أجل الحفاظ على وجودها. ونددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والآسيويون بالغزو الروسي، في حين دعت الصين إلى الهدوء.

وقالت إيران الاثنين إن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وقال لافروف إن مستقبل العلاقات الإيرانية الروسية مشرق مع وصول المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي إلى المراحل النهائية.

وأضاف: "أنا على يقين أن الآفاق باتت أرحب مع وصول الاتفاق إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى المراحل النهائية".

وقال بيسكوف إن "الولايات المتحدة تعرف موقف روسيا وإن لمواصلة المحادثات مجال، إنه حقاً أمر مهم جداً بالنسبة إلينا".