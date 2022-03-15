قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء إن جونسون سيطلب من السعودية إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا في محادثات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ورداً على سؤال عما إذا كان جونسون سيطلب من السعودية إدانة تصرفات بوتين في أوكرانيا، قال المتحدث: "بالتأكيد".

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "نريد قطعاً توسيع التحالف المناهض لأفعال بوتين".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".