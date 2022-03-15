قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلاً و1143 مصاباً، منذ بدء الهجوم الروسي قبل 20 يوماً.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، والتي تضم 48 طفلاً، من 636 قتيلاً مدنياً طبقاً للتقرير السابق أمس الاثنين. ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إنه يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين "أكبر بكثير" بسبب القتال العنيف في بعض المناطق ولتأخر الإبلاغ عن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك.

السلاح الكيماوي

في سياق آخر أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، عن قلق الحلف من احتمالية لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيمياوية في "هجوم كاذب"، تلقي باللوم فيه على خصومها، في إطار غزوها لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق من أن تدبر موسكو عملية هجوم (كاذب) في أوكرانيا، ربما بأسلحة كيماوية".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت الثلاثاء بعدما توقفت في اليوم السابق.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر: "المفاوضات جارية". وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل: "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".

وأظهر الجانبان بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة رغم أن الكرملين قال الثلاثاء إنه من السابق لأوانه تقديم أي "تكهنات".

من جانبه، يرى أوليكسي أريستوفيتش وهو مستشار للرئاسة الأوكرانية، إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بحلول مايو/أيار "وربما في وقت أقرب بكثير".