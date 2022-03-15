بحث الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع جيل كيبيل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وضع الأتراك والمسلمين المقيمين في فرنسا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب قالن، أنه اجتمع مع كيبيل في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة الثلاثاء.

وأضاف أن قالن وكيبيل تناولا أيضاً العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في القارة الأوروبية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى كيفية مكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب والتمييز العنصري.

كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأشار البيان إلى أن كيبيل أشاد بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.