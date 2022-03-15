سياسة
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أنقرة وباريس تبحثان وضع الأتراك والمسلمين في فرنسا
يبحث إبراهيم قالن، الناطق باسم الرئاسة التركية، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيل كيبيل، وضع الأتراك والمسلمين في فرنسا، والعلاقات الثنائية وتطورات الوضع في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا.
أنقرة وباريس تبحثان وضع الأتراك والمسلمين في فرنسا
 الاجتماع تطرق إلى كيفية مكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب والتمييز العنصري / AA
15 مارس 2022

بحث الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع جيل كيبيل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وضع الأتراك والمسلمين المقيمين في فرنسا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب قالن، أنه اجتمع مع كيبيل في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة الثلاثاء.

وأضاف أن قالن وكيبيل تناولا أيضاً العلاقات الثنائية والتطورات في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في القارة الأوروبية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى كيفية مكافحة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب والتمييز العنصري.

كما شدد الجانبان على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأشار البيان إلى أن كيبيل أشاد بجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرامية إلى إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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