سياسة
2 دقيقة قراءة
قد يُضعف الدولار.. مشاورات سعودية-صينية لتسعير صادرات نفطية باليوان
قالت مصادر صحفية إن السلطات السعودية تجري مباحثات مع الصين لتسعير بعض الصادرات النفطية بعملة اليوان بدلاً من الدولار، في توجه قد يؤثر على قوة العملة الأمريكية الدولار في الأسواق العالمية.
قد يُضعف الدولار.. مشاورات سعودية-صينية لتسعير صادرات نفطية باليوان
تحاول الصين أن تكون حليفاً موثوقاً لدول الخليج بدلاً من أمريكا / Others
15 مارس 2022

قالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السعودية تجري مشاورات مع الصين لتسعير جزء من صادراتها النفطية باليوان، في خطوة يرى فيها مراقبون أنها تؤثر على سيطرة الدولار على أسواق النفط العالمية. كما تُعد مؤشراً على توجه أكبر مصدّر لخام النفط في العالم نحو آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباحثات حول العقود المتوقع تسعيرها باليوان، بدأت منذ حوالي ست سنوات، إلا أنها شهدت نمواً بشكل خاص خلال العام الحالي، في وقت أظهر فيه السعوديون استنكارهم للالتزامات الأمريكية بشأن الدفاع عن سلامة بلادهم، في ظل الحرب المستمرة ضد الحوثيين في اليمن.

كما عبر المسؤولون السعوديون مراراً عن عدم قبولهم لتوجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نحو عقد اتفاق نووي مع إيران، العدو اللدود، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي "صدم" السعوديين، وفقاً لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادرها.

يذكر أن الصين تشتري أكثر من 25%من صادرات السعودية النفطية، وإن سُعِّر باليوان، فإن تلك المبيعات ستنعش مرتبة العملة الصينية عالمياً، ومن المتوقع أن يدفع تسعير جزء صغير من صادرات المملكة البالغة حوالي 6.2 مليون برميل يومياً بأي عملة غير الدولار إلى تغيير عميق.

ويبرز الدولار في 80 % من مبيعات النفط العالمية، وكانت المملكة قد حددت الدولار للمبيعات النفطية منذ عام 1974، في اتفاقية بعهد إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، شملت في المقابل ضمانات أمنية للمملكة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us