سياسة
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رداً على واشنطن.. روسيا تفرض عقوبات على بايدن و12 مسؤولاً في إدارته
أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن و12 مسؤولاً رفيعاً في إدارته. وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي ومسؤولين في الكرملين والجيش، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.
رداً على واشنطن.. روسيا تفرض عقوبات على بايدن و12 مسؤولاً في إدارته
سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين / Reuters
15 مارس 2022

أعلنت روسيا الثلاثاء فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، و12 مسؤولاً رفيعاً في إدارته رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد عدة مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن العقوبات استهدفت بايدن و12 مسؤولاً بينهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات، والمتحدثة باسم البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين الأمريكيين تأتي رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد مسؤولين روس.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين في الكرملين والجيش، رداً على الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن "الخطوة التي اتخذت كرد فعل مضاد، كانت نتيجة حتمية لمسار الفوبيا الشديدة من الروس الذي اتخذته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي راهنت على احتواء روسيا، في محاولة يائسة للحفاظ على هيمنتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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