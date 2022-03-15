أعلنت روسيا الثلاثاء فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، و12 مسؤولاً رفيعاً في إدارته رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد عدة مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن العقوبات استهدفت بايدن و12 مسؤولاً بينهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات، والمتحدثة باسم البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين الأمريكيين تأتي رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد مسؤولين روس.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين في الكرملين والجيش، رداً على الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وذكر بيان الخارجية الروسية أن "الخطوة التي اتخذت كرد فعل مضاد، كانت نتيجة حتمية لمسار الفوبيا الشديدة من الروس الذي اتخذته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي راهنت على احتواء روسيا، في محاولة يائسة للحفاظ على هيمنتها".