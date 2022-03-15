أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيفاد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو إلى العاصمة الروسية موسكو ومن ثم زيارة كييف لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وقال أردوغان في تصريحات الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في أنقرة: "سأوفد وزير خارجيتنا إلى روسيا اليوم وسيجري مباحثات في موسكو الأربعاء وسيزور أوكرانيا الخميس".

وأكد أردوغان استمرار الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا. وفي هذا السياق أعلن الرئيس التركي أيضاً استقبال الرئيس البولندي في أنقرة يوم الأربعاء.

من جانب آخر قال أردوغان: "لقد ذكّرتنا الأزمة الأوكرانية بالحقيقة التالية مرة أخرى إن قوة تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقدرتها على اتخاذ موقف لدعم أصدقائها وإخوانها بما يتجاوز اكتفائها الذاتي ليس خياراً بل واجباً".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد شدد الثلاثاء على أن تركيا ستواصل جهودها وتواصلها مع الجانبين الروسي والأوكراني بخصوص إعلان وقف إطلاق نار إنساني وإجلاء المدنيين من ماريوبول.

وأضاف: "التقينا صباح اليوم في أنقرة أصدقاء من الوفد الأوكراني المفاوض، وستكون لنا لقاءات عديدة مباشرة وعبر الهاتف خلال الأسبوع الحالي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".