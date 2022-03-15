سياسة
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روسيا تنسحب من مجلس أوروبا وبايدن يحضر قمة استثنائية للناتو في بروكسل
يتوجه الرئيس جو بايدن إلى أوروبا الأسبوع المقبل، لحضور اجتماع استثنائي لحلف شمال الأطلسي وإظهار الدعم الأمريكي لأوكرانيا. فيما انسحبت روسيا رسمياً من مجلس أوروبا، قبل طردها المحتمل من المجلس بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.
روسيا تنسحب من مجلس أوروبا وبايدن يحضر قمة استثنائية للناتو في بروكسل
 المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن بايدن سيحضر قمة الناتو الاستثنائية في 24 مارس/ آذار / AFP
15 مارس 2022

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل لحضور اجتماع استثنائي وإظهار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين مساء الثلاثاء إن الرئيس سيتوجه إلى بروكسل ببلجيكا، في وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيحضر قمة الناتو الاستثنائية في 24 مارس/ آذار، لبحث جهود الردع والدفاع المستمرة رداً على هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا وكذلك للإشارة إلى إعادة تأكيد التزامنا الصارم تجاه حلفائنا في الناتو".

وأضافت بساكي أن بايدن "سيشارك أيضاً في قمة المجلس الأوروبي لبحث مخاوفنا المشتركة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الجهود عبر الأطلسي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من العنف والتصدي للتحديات الأخرى المتعلقة بالنزاع"، حسبما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

في سياق متصل، انسحبت روسيا رسمياً الثلاثاء، من مجلس أوروبا، وهو الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية ومقرها في ستراسبورغ، وذلك قبل طردها المحتمل من المجلس بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن رئيس الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس، بيوتر تولستوي، سلم أمينه العام رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعلن فيها قرار موسكو الانسحاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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