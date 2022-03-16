سياسة
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برنامج تكنولوجي للتعرف على الوجوه يُقدم لأوكرانيا لمواجهة روسيا.. ما القصة؟
قدّمت شركة "كلير فيو" المتخصصة في تكنولوجيا تعرّف الوجوه نظاماً للبحث في قاعدة بيانات يمكنه أن يساعد أوكرانيا في الكشف عن المتسللين الروس ومحاربة المعلومات المزيّفة وتعرّف هويات القتلى.. ما القصة؟
برنامج تكنولوجي للتعرف على الوجوه يُقدم لأوكرانيا لمواجهة روسيا.. ما القصة؟
شركة "كلير فيو" تقدّم لكييف برنامجاً متخصصاً في الكشف عن الوجوه
16 مارس 2022

أفادت شركة عاملة بمجال الذكاء الصناعي بوجود نظام للبحث في قاعدة بيانات، تضم المليارات من صور الوجوه، يمكنه أن يساعد أوكرانيا في الكشف عن المتسللين الروس ومحاربة المعلومات المزيّفة وتعرّف هويات القتلى.

وقدّمت شركة "كلير فيو" المتخصصة في تكنولوجيا تعرّف الوجوه خدماتها إلى حكومة أوكرانيا.

وقالت الشركة إنها تملك قاعدة بيانات قابلة للبحث، تضم صوراّ لـ10 مليارات وجه، مصدرها الإنترنت.

إلا أن هذه التكنولوجيا تسببت في السابق، بتوقيع غرامات من الهيئات المسؤولة عن تنظيم البيانات.

وأكّد رئيس الشركة التنفيذي هوان تون ذات، لقناة BBC، أن "الشركة أتاحت تقنيتها الرائدة لتعرُّف الوجوه للمسؤولين الأوكرانيين، لاستخدامها خلال الأزمة التي يواجهونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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