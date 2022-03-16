أفادت شركة عاملة بمجال الذكاء الصناعي بوجود نظام للبحث في قاعدة بيانات، تضم المليارات من صور الوجوه، يمكنه أن يساعد أوكرانيا في الكشف عن المتسللين الروس ومحاربة المعلومات المزيّفة وتعرّف هويات القتلى.

وقدّمت شركة "كلير فيو" المتخصصة في تكنولوجيا تعرّف الوجوه خدماتها إلى حكومة أوكرانيا.

وقالت الشركة إنها تملك قاعدة بيانات قابلة للبحث، تضم صوراّ لـ10 مليارات وجه، مصدرها الإنترنت.

إلا أن هذه التكنولوجيا تسببت في السابق، بتوقيع غرامات من الهيئات المسؤولة عن تنظيم البيانات.

وأكّد رئيس الشركة التنفيذي هوان تون ذات، لقناة BBC، أن "الشركة أتاحت تقنيتها الرائدة لتعرُّف الوجوه للمسؤولين الأوكرانيين، لاستخدامها خلال الأزمة التي يواجهونها".