قال زعيم الشيشان رمضان قديروف بخصوص تحدّ خيالي لإيلون ماسك لمقارعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في معركة شخصية، إن ماسك سيواجه "هزيمة سريعة".

وقال قديروف الذي يحكم إقليم الشيشان شبه المستقل، ويُعدّ من أهم حلفاء بوتين، إن الأخير سيدمّر ماسك في معركة شخصية. وكتب في رسالة مطولة على تليغرام: "لا أنصحك بالتنافس مع بوتين".

جاء ذلك بعد أن دعا ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر الاثنين، بوتين إلى تحديه في "معركة فردية" حول أوكرانيا.

وأشار قديروف إلى مؤهلات بوتين في رياضة الجودو لكنه قال إن هذا ليس السبب الرئيسي لخسارة ماسك المرتقبة، مضيفاً أن الأخير ليس سوى "رجل أعمال ومدون على تويتر" مقارنة ببوتين "السياسي العالمي المزعج للغرب والولايات المتحدة".

وقال إن بوتين "سيبدو غير رياضي عندما يهزم خصماً أضعف".

وبدلاً من ذلك، قال إن ماسك عليه أن يخضع للتدريب في إحدى أكاديميات القوات الخاصة على غرار "نادي أخمات القتالي"، وهي سلسلة من نوادي الملاكمة الشيشانية التي أسسها قديروف وأطلق عليها اسم والده أحمد.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية على رأسها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".