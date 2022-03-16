نقلت صحيفة في كورسيكا عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قوله إن باريس مستعدة لتخفيف قبضتها عن كورسيكا في عملية قد تقود إلى حكم ذاتي محتمل.

وقال دارمانان لصحيفة كورس ماتان إن الحكومة عازمة على الدخول في "مشاورات غير مسبوقة بشأن أمور مؤسسية" وأضاف أنه "مستعد للوصول إلى حد الحكم الذاتي".

ونُشرت تصريحات الوزير قبيل زيارة مزمعة لمدة يومين سيجريها الأربعاء، لكورسيكا بعد أن أحيت احتجاجات الأسبوع الماضي التوتر بين كورسيكا وباريس.

وتشهد الجزيرة الفرنسية احتجاجات تخللتها أعمال عنف منذ الاعتداء في 2 مارس/آذار الجاري، داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك عام 1998. وقد دخل كولونا في غيبوبة.

لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع الصحيفة التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، يتمثّل في عودة الهدوء.

وأكّد أنه "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية".