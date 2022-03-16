سياسة
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رغم التوترات.. روسيا تساعد رائد فضاء أمريكياً على العودة إلى الأرض
يعتزم رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هي، العودة من محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة روسية، بصحبة اثنين من الروس، رغم التوتر بين موسكو وواشنطن بسبب حرب أوكرانيا.
رغم التوترات.. روسيا تساعد رائد فضاء أمريكياً على العودة إلى الأرض
لم تمنع التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب حرب أوكرانيا، من التنسيق بينهما لإعادة رائد الفضاء بصحبة اثنين من الروس / AA
16 مارس 2022

يعتزم رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هي، العودة من محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة روسية، بعد أن ظل هناك لمدة 355 يوماً.

ولم تمنع التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب حرب أوكرانيا، التنسيق بينهما لإعادة رائد الفضاء بصحبة اثنين من الروس.

وأكد مدير برنامج الفضاء التابع لوكالة ناسا، جويل مونتالبانو، أن مارك سيعود إلى الوطن، وتابع "نحن على اتصال مع زملائنا الروس، ليس هناك شك في عودته".

وأوضح أن رواد الفضاء الأمريكيين والروس ما زالوا يعملون معاً كفريق واحد، رغم ما يحدث على الأرض من توتر متزايد.

ويجبر قانون الفضاء الدولي، رواد الفضاء من جميع الدول على تقديم كل مساعدة ممكنة لزملائهم عند حدوث أمر اضطراري.

وتتحكم الولايات المتحدة في تشغيل محطة الفضاء الدولية وتقديم الدعم الحيوي لها، بينما تتولى روسيا مسؤوليات أخرى مثل قوة الدفع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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