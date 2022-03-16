سياسة
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بعد ولاية هندية.. هندوس متشددون يطالبون بحظر الحجاب في ولايات أخرى
جماعات هندوسية متشددة تطالب بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في مزيد من الولايات الهندية، بعد أن أيدت محكمة حظراً على الحجاب في ولاية كارناتاكا.
بعد ولاية هندية.. هندوس متشددون يطالبون بحظر الحجاب في ولايات أخرى
الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس. / AA
16 مارس 2022

جماعات هندوسية متشددة تطالب بفرض قيود على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في مزيد من الولايات الهندية، بعد أن أيدت محكمة حظراً على الحجاب في ولاية كارناتاكا، مما أثار قلق المسلمين الذين نظموا احتجاجات تندد بهذا الحظر.

وأمس الثلاثاء، لاقى قرار المحكمة العليا في كارناتاكا، الذي صدر تأييداً لقرار الولاية الشهر الماضي حظر الحجاب في الفصول الدراسية، دعماً وترحيباً من وزراء اتحاديين بارزين من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، إذ يقولون إنه لا يتعين على الطلاب ارتداء ملابس دينية في الفصول.

وقال ريشي تريفيدي رئيس جماعة قومية هندوسية "نحن أمة هندوسية ولا نريد أن نرى أي نوع من الزي الديني في المؤسسات التعليمية في البلاد، نرحب بحكم المحكمة ونريد أن يتبعه أحكام مماثلة في أنحاء البلاد".

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس.

فيما يقول معارضو الحظر إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13% من سكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال زعماء جماعة تابعة لمنظمة تدعم الحزب الحاكم، إنهم طالبوا بفرض حظر على الحجاب في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسيرسلون قريباً الطلب ذاته لأكثر ولايات البلاد اكتظاظاً بالسكان وهي أوتار براديش.

و"بهاراتيا جاناتا" هو الحزب الحاكم في الولايتين أيضاً، إضافةً إلى الولاية التي صدر فيها حكم الحظر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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