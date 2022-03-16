سياسة
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الإفراج عن زغاري-راتكليف مشروط برد بريطانيا ديناً قديماً لإيران.. ما القصة؟
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران.. ما القصة؟
الإفراج عن زغاري-راتكليف مشروط برد بريطانيا ديناً قديماً لإيران.. ما القصة؟
موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف سيجري الإفراج عنها فور رد هذا الدين. / Reuters
16 مارس 2022

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأربعاء، إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد إلى تسوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم، إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف سيجري الإفراج عنها فور رد هذا الدين.

وقالت تراس "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفة أن فريقاً بريطانياً موجود في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعادت جواز سفر نازانين، البريطانية من أصل إيراني، والمحتجزة في طهران منذ نحو 6 سنوات، الأمر الذي رفع سقف الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق سراحها.

وقالت النائبة البريطانية توليب صديق إن نازانين، الناشطة في المجال الخيري، لا تزال قيد الإقامة الجبرية في منزل والديها بطهران.

وأضافت "أعلم أن هناك فريقاً بريطانياً مفاوضاً في طهران الآن، وسأستمر في نشر التحديثات فور تلقيها".

قضت نازانين، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، أكثر من خمس سنوات في السجن بعد احتجازها في مطار طهران، في أبريل/نيسان عام 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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