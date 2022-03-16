سياسة
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لبحث الأزمة.. وزير الخارجية التركي يزور موسكو قبل يوم من زيارة كييف
يزور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، العاصمة الروسية موسكو قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة للعاصمة الأوكرانية، في إطار الجهود التي تبذلها تركيا لحل الأزمة التي اندلعت بقرار روسيا شنّ هجمات واسعة ضد أوكرانيا قبل 3 أسابيع.
لبحث الأزمة.. وزير الخارجية التركي يزور موسكو قبل يوم من زيارة كييف
جاوش أوغلو يجري اليوم زيارة للعاصمة الروسية موسكو / Reuters
16 مارس 2022

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، زيارة إلى موسكو قبل يوم من توجّهه إلى كييف، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إيفاد جاوش أوغلو إلى العاصمة الروسية ومن ثمّ التوجّه إلى كييف لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

وقال أردوغان في تصريحات الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في أنقرة: "سأوفد وزير خارجيتنا إلى روسيا اليوم وسيجري مباحثات في موسكو الأربعاء وسيزور أوكرانيا الخميس".

وأكد أردوغان استمرار الجهود الدبلوماسية التركية للوصول إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

من جانب آخر قال أردوغان: "لقد ذكّرتنا الأزمة الأوكرانية بالحقيقة التالية مرة أخرى إن قوة تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقدرتها على اتخاذ موقف لدعم أصدقائها وإخوانها بما يتجاوز اكتفاءها الذاتي ليس خياراً بل واجباً".

وكان جاوش أوغلو قد شدد الثلاثاء على أن تركيا ستواصل جهودها وتواصلها مع الجانبين الروسي والأوكراني بخصوص إعلان وقف إطلاق نار إنساني وإجلاء المدنيين من ماريوبول.

وأضاف: "التقينا في أنقرة أصدقاء من الوفد الأوكراني المفاوض، وستكون لنا لقاءات عديدة مباشرة وعبر الهاتف خلال الأسبوع الحالي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية على رأسها حلف شمال الأطلسي واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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