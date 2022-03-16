سياسة
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أوكرانيا تبدأ هجوماً مضاداً على الجيش الروسي وانطلاق اجتماع استثنائي للناتو
بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً على الجيش الروسي، فيما انطلق اجتماع استثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية، والمفاوضات تسير "ببطء وصعوبة".
أوكرانيا تبدأ هجوماً مضاداً على الجيش الروسي وانطلاق اجتماع استثنائي للناتو
أوكرانيا تبدأ هجوماً مضاداً على الجيش الروسي وانطلاق اجتماع استثنائي للناتو / AFP
16 مارس 2022

قال ميخائيل بودلياك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن قوات بلاده بدأت هجمات مضادة على الجيش الروسي في بعض المناطق، لافتاً إلى أن تلك الهجمات ستغيّر من اتجاهات الأطراف بشكل جذري.

وأوضح أن الإدارة الروسية تبحث عن حلفاء يرسلون جنودهم إلى الموت في الأراضي الأوكرانية، على حد تعبيره.

وصباح الأربعاء، انطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماع استثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية.

ويترأس الاجتماع في مقر الحلف ببروكسل، أمين عام "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، وتشارك تركيا ممثلّة بوزير دفاعها خلوصي أقار.

ومن بين المدعوّين للمشاركة في الاجتماع وزراء دفاع أوكرانيا وجورجيا والسويد وفنلندا وهي دول غير أعضاء في الحلف، إلى جانب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويحمل الاجتماع الاستثنائي أهمية كبيرة كونه يأتي قبل أسبوع من قمة زعماء "الناتو" المزمع انعقادها يوم 24 مارس/آذار الجاري.

من جانبه، قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الأربعاء، إن المحادثات مع أوكرانيا صعبة وبطيئة، ولكن روسيا ترغب بصدق في السلام في أسرع وقت ممكن.

وقال ميدينسكي "المفاوضات صعبة، وتسير ببطء، بالطبع، نود حدوث كل شيء بشكل أسرع، وهذه رغبة صادقة من قبل الجانب الروسي، نريد التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "نريد أن تكون أوكرانيا مطمئنة وحرة ومستقلة ومحايدة وليست عضواً في كتل عسكرية أو عضواً في حلف شمال الأطلسي".

فيما أشار الكرملين إلى "تسوية" ممكنة حول أوكرانيا محايدة على النسق السويدي أو النمسوي.

وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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