سياسة
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بعد وصوله إلى موسكو.. وزير خارجية تركيا: نواصل دور الوساطة رغم كل الصعوبات
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة أبدت موقفاً متوازناً وقانونياً منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما أشاد نظيره الروسي سيرغي لافروف بنهج تركيا المسؤول تجاه الأزمة.
بعد وصوله إلى موسكو.. وزير خارجية تركيا: نواصل دور الوساطة رغم كل الصعوبات
جاوش أوغلو: "تركيا بصفتها دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، واصلت دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة".  / AA
16 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن أنقرة أبدت موقفاً متوازناً وقانونياً منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة للوزير التركي قبيل بدء اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال جاوش أوغلو بهذا الخصوص: "تركيا أبدت موقفها المتوازن والموضوعي والصحيح والقانوني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف أن تركيا بصفتها دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، واصلت دور الوسيط رغم كل الصعوبات القائمة.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده تقدّر نهج تركيا المسؤول في تنفيذ اتفاقية مونترو، الخاصة بتنظيم حركة السفن الحربية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير الروسي، قبيل اجتماعه مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة موسكو.

وقال لافروف: "نقدّر نهج أنقرة المسؤول في تنفيذ اتفاقية مونترو".

وأضاف: "لدينا خلافات في الرأي مع تركيا بخصوص أوكرانيا، ومع ذلك فإن موقف أنقرة المتوازن قيّم للغاية بالنسبة إلينا".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عمليات عسكرية واسعة في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية على رأسها حلف شمال الأطلسي واتخاذ موقف الحياد، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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