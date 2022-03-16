سياسة
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بروكسل.. وزير الدفاع التركي يؤكد أهمية رفع كندا العقوبات عن تركيا
أكدت تركيا خلال اجتماع جمع وزير دفاعها خلوصي أقار ونظيرته الكندية أنيتا أناند في بروكسل، أهمية رفع كندا العقوبات المفروضة عليها. وكانت كندا علقت عام 2021 تصاريح صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا بذريعة استخدامها في الصراع بإقليم قره باغ.
بروكسل.. وزير الدفاع التركي يؤكد أهمية رفع كندا العقوبات عن تركيا
جرى اللقاء الأول بين الوزيرين على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي / AA
16 مارس 2022

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أهمية رفع كندا العقوبات المفروضة على بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء نظيرته الكندية أنيتا أناند، في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى اللقاء الأول بين الوزيرين على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء دفاع الحلف.

وخلال الاجتماع تبادل الجانبان وجهات النظر حول الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكّد أقار أهمية رفع كندا العقوبات المفروضة على تركيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 علّقَت كندا تصاريح صادرات بعض المنتجات العسكرية إلى تركيا بذريعة استخدامها في الصراع العسكري بإقليم قره باغ الأذربيجاني، قبل تحريره من الاحتلال الأرميني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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