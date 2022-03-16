سياسة
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جاوش أوغلو في موسكو: أدّينا دورنا لخفض التوتر في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده أدّت دورها في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا وفتح مجال للدبلوماسية، فيما قال وزير خارجية روسيا إن بلاده تقدّر عدم مشاركة تركيا في العقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا.
جاوش أوغلو في موسكو: أدّينا دورنا لخفض التوتر في أوكرانيا
مولود جاوش أوغلو / AA
16 مارس 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده أدّت دورها في سبيل خفض التوتر القائم في أوكرانيا وفتح مجال للدبلوماسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، ضمن إطار الوساطة التي تجريها أنقرة لحلّ الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً.

وأكد جاوش أوغلو ضرورة وضع حد لما يحدث في أوكرانيا ووقف الدماء والدموع، مضيفاً: "لا منتصر من الحرب ولا خاسر من السلام".

وتابع: "سنواصل جهودنا لمنح الأولوية للدبلوماسية، ولولا ثقة روسيا وأوكرانيا بتركيا لَمَا تَمكَّنَّا من بذل هذه الجهود بالشكل المناسب".

وقال إنه "من الضروري تقديم المساعدات وإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباك"، مضيفاً: "نحتاج إلى ممرات إنسانية في ماريوبول ونحترم وحدة الأراضي الأوكرانية".

ودعا جاوش أوغلو إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قائلاً: "المهم لنا بدء المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال: "علينا تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار الدائم في المنطقة".

وقال وزير الخارجية التركي إن "حياة المدنيين مهمة، ونقدم المساعدات الإنسانية بلا تمييز، واستطعنا إجلاء أكثر من 25 ألف مواطن تركي من أوكرانيا".

كما أكد أن "الاتصالات التركية لم تتوقف خلال الفترة الماضية لوقف نزيف الدم في أوكرانيا، واتخذنا أيضاً خطوات لإنجاح المسار الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع "لم نفقد الأمل في الحلّ السياسي بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات بين الجانبين مهمة للبلدين والمنطقة برمتها".

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده "تقدّر عدم مشاركة تركيا في العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على روسيا".

وأوضح أن "تركيا تتبع خطّاً براغماتياً فيما يخصّ الأزمة الأوكرانية، ونهجها متوازن للغاية، ولم تشارك في العقوبات الأحادية الجانب ضد روسيا".

وأضاف: "نحن نُجرِي محادثات مستمرة مع كييف، لكن الجانب الأوكراني يتهرّب نوعاً ما".

وقال لافروف: " قدمت أوكرانيا سابقاً تعهدات ولم تلتزمها، وقد فُتحت ممرات إنسانية، وأوكرانيا ستعرض علينا ممرات جديدة".

كما قال إن "الموقف الغربي غير واقعي ويتجاهل الحقائق والقوانين الدولية".

في سياق آخر قال لافروف إن اجتماعه مع وزير الخارجية التركي تطرق إلى الملف السوري، و"نعمل على حل سياسي".

كما أكد أن بلاده تدعم تطبيع العلاقات التركية-الأرمينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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