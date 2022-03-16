سياسة
2 دقيقة قراءة
ستولتنبرغ: الناتو لن ينشر جنوداً بأوكرانيا وسيعزّز القوات بجناحه الشرقي
أعلن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، كما قال إن الوضع الجديد يجب أن يتضمن عدداً أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب".
ستولتنبرغ: الناتو لن ينشر جنوداً بأوكرانيا وسيعزّز القوات بجناحه الشرقي
ينس ستولتنبرغ: التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا / AFP
16 مارس 2022

طلب وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما أعلن الأمين العامّ للحلف ينس ستولتنبرغ الأربعاء.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين: "على الأرض يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عدداً أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع مزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقاً".

من جهة خرى أعلن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن دعته بولندا إلى نشر بعثة لحفظ السلام.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: "ندعو روسيا الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى سحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us