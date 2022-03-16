طلب وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما أعلن الأمين العامّ للحلف ينس ستولتنبرغ الأربعاء.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين: "على الأرض يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عدداً أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع مزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقاً".

من جهة خرى أعلن الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن دعته بولندا إلى نشر بعثة لحفظ السلام.

وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: "ندعو روسيا الرئيس (فلاديمير) بوتين إلى سحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".