سياسة
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مقترح إسرائيلي لشراء جزر باليونان للجوء إليها عند وقوع كارثة.. ما الحكاية؟
عرض عضو مجلس إدارة شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي على مجلس الإدارة شراء جزر في اليونان لإجلاء الإسرائيليين إليها في الحروب.
مقترح إسرائيلي لشراء جزر باليونان للجوء إليها عند وقوع كارثة.. ما الحكاية؟
جزيرة في اليونان  / Reuters
16 مارس 2022

كشفت صحيفة عبرية أن عضو مجلس إدارة شركة تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي عرض على المجلس شراء جزر في اليونان لإجلاء الإسرائيليين إليها وقت الحروب.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن إيفري شطينر عضو الإدارة في "هيمونتا"، وهي شركة تابعة للصندوق القومي وتعمل على شراء أراضٍ في إسرائيل، يسعى لاقتناء الجزر حتى تكون خياراً لإجلاء مواطنين إسرائيليين إليها وإنقاذهم في حال وقوع كارثة أو حرب.

ونقل التقرير عن مصادر في مجلس الإدارة أن شطينر يواصل ضغوطه لتنفيذ هذه "العملية" رغم معارضة باقي الأعضاء.

وقال شطينر للصحيفة: "الغرض من الفكرة التي طرحتها إقامة قبة حديدية إضافية للشعب اليهودي".

وأضاف: "نتحدث عن فكرة لمشروع جاء بعد تقارير أجنبية بأن صواريخ يمكنها أن تصيب مناطق إسرائيلية، في حرب لبنان الثانية شهدنا الصواريخ تصل إلى نتانيا، واليوم يمكنها أن تصل جنوباً أكثر"، مشيراً إلى أنه أخذ بعين الاعتبار خلال عرضه الفكرة ما يمكن عمله عند وجود تهديد على قطاع واسع من السكان.

ولفت إلى أنه عرض فكرة الجزر اليونانية لأنها قريبة من إسرائيل، موضحاً أن لدى اليونان 40 جزيرة خالية من البشر.

وأكّد أن هذه الخطوة يجب أن تجري بصورة قانونية بموجب القواعد والمعاهدات الدولية وبموافقة كاملة من اليونان، وحسب تقديراته فإن أسعار هذه الجزر ليست عالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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