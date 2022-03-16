أعلن نائب رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية سيرغي أورلوف الأربعاء، استهداف مقاتلات روسية مسرحاً يؤوي نساءً وأطفالاً في المدينة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقال أورلوف لوكالة الأناضول، إن الحادثة وقعت بعد ظهر اليوم، ولا معلومات مؤكدة بعد بشأن الضحايا.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن المبنى كان ملجأً لعدد من الأشخاص يترواح بين 1000 و1200.

بدوره قال المسؤول بوزارة الداخلية أنطون جيراشينكو في تليغرام: "المحتلون (الروس) ألقوا قنبلة شديدة القوة على المسرح في ماريوبول".

تعقيباً على الموضوع ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع نفت شنّ ضربة جوية على مسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

في سياق متصل قالت خدمة الطوارئ في أوكرانيا إن عمال الإنقاذ عثروا على جثث خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال الأربعاء، خلال عمليات بحث في مبانٍ سكنية دمَّرها القصف في مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد.

وأضافت في بيان على الإنترنت أنه عُثر على الجثث بين أنقاض مبنى سكني في المدينة.