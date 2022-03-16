نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، قوله إن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب "كلام غير مقبول ولا يُغتفر".

وكان بايدن أشار إلى بوتين في حديثه للصحفيين الأربعاء في واشنطن بأنه "مجرم حرب".

في السياق نفسه أعلن بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل طائرات بلا طيار لدعم قواتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

وأوضح أنه وجَّه بتزويد أوكرانيا "بمزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبمزيد من المعدات لمحاربة العدوان الروسي، وهذا ما نفعله".

وترفع الحزمة المعلنة حديثاً المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي فقط إلى أكثر من مليار دولار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينعت خلالها الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بأوصاف شديدة اللهجة، إذ سبق أن وصف بايدن بوتين بـ"القاتل" جرّاء مزاعم حول تدخُّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.