سياسة
2 دقيقة قراءة
بايدن يصف بوتين بـ"مجرم حرب" والكرملين يرد: كلام غير مقبول ولا يُغتفر
نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، قوله إن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب "كلام غير مقبول ولا يُغتفر".
بايدن يصف بوتين بـ"مجرم حرب" والكرملين يرد: كلام غير مقبول ولا يُغتفر
سبق أن وصف بايدن بوتين بـ"القاتل" / AP
16 مارس 2022

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء، قوله إن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب "كلام غير مقبول ولا يُغتفر".

وكان بايدن أشار إلى بوتين في حديثه للصحفيين الأربعاء في واشنطن بأنه "مجرم حرب".

في السياق نفسه أعلن بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل طائرات بلا طيار لدعم قواتها في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

وأوضح أنه وجَّه بتزويد أوكرانيا "بمزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبمزيد من المعدات لمحاربة العدوان الروسي، وهذا ما نفعله".

وترفع الحزمة المعلنة حديثاً المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي فقط إلى أكثر من مليار دولار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينعت خلالها الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بأوصاف شديدة اللهجة، إذ سبق أن وصف بايدن بوتين بـ"القاتل" جرّاء مزاعم حول تدخُّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us