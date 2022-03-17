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"بوليصة التأمين الأمريكية".. تعرّف طائرة "يوم القيامة" المقاومة للنووي
عاد الحديث عن طائرة "يوم القيامة" الأمريكية، في ظل احتدام الخلافات بين موسكو والدول الغربية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. فماذا تكون الطائرة وما ميزاتها؟
"بوليصة التأمين الأمريكية".. تعرّف طائرة "يوم القيامة" المقاومة للنووي
طُوّرت "يوم القيامة" الأمريكية لتصبح قادرة على إدارة شؤون العمليات النووية من الجو في حال وقوع هجوم نووي على البلاد / Getty Images
17 مارس 2022

بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وضع القدرات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى، في 27 فبراير/شباط الماضي، إثر غزوه أوكرانيا، أجرت الطائرة الأمريكية المعروفة باسم "يوم القيامة"، مهمة تدريبية قصيرة فوق نبراسكا، بعد يوم واحد في الـ28 من فبراير/شباط.

"يوم القيامة" الأمريكية

طائرة "يوم القيامة"، هي في الأصل بوينغ 747، طُوّرت لتصبح قادرة على إدارة شؤون العمليات النووية من الجو في حال وقوع هجوم نووي على البلاد.

ويشير تقرير نشره موقع "لايف سينس" إلى أن هذه الطائرة تُعدّ جزءاً من أسطول طائرات المراقبة الليلية، التي يحتفظ بها الجيش الأمريكي منذ السبعينيات، والغرض منها أن تكون بمثابة مقر متنقل لكبار القادة في حالة نشوب حرب نووية، إذ تحتوي على ميزات أمان لا مثيل لها في أي طائرة أخرى.

تبلغ تكلفة تجهيز هذه الطائرة أكثر من 250 مليون دولار، رغم أنها لا تزال تستخدم معدات تحكم غير رقمية، لتتمكن من العمل حتى في حال تعرضها لنبض كهرومغناطيسي، قد يسببه انفجار نووي.

وحسب تقرير سابق لشبكة "سي أن بي سي"، لا تمتلك هذه الطائرة أي نوافذ عند منطقة الركاب، وهي مزودة بدرع حماية خاص ضد أي تأثيرات حرارية قد تنتج عن الحرب النووية، وتمتلك القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية والسفن والغواصات والطائرات من أي مكان في العالم، فيما تبقى مزاياها العسكرية العديدة الأخرى سرية.

وصف أحد القادة العسكريين الأمريكيين في 2018 هذه الطائرة بأنها "بوليصة التأمين الأمريكية"، حسب تقرير سابق لشبكة "سي أن أن".

وأشار التقرير إلى أنه من خلال هذه الطائرة يمكن تحديد مكان الرئيس الأمريكي، ونائبه، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الدفاع، وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين، إذ تعمل الطائرة قاعدة للقيادة والتحكم من الجو، حيث يمكن لقادة سلاح الجو الأمريكي تنفيذ أوامر الرئيس، من أي مكان.

ولفت إلى أن لدى الطائرة القدرة على البقاء في الجو لعدة أيام، خاصة مع إمكانية تزويدها بالوقود وهي تحلق في الهواء، فضلاً عن مزايا التحكم التي تتيحها بالأسلحة الأمريكية، إذ يمكنها إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وكانت هذه الطائرة تحلق في الأجواء على مدار الساعة يوميا خلال الحرب الباردة، لتكون مستعدة في أي وقت في حالة حدوث تبادل إطلاق أسلحة نووية مع الاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك أصبحت تُجري طلعات جوية تدريبية بانتظام تحضيرا لأي احتمال.

"يوم القيامة" الروسية

وخلال العام الماضي، كان تقرير لموقع "ديفنس نيوز" قد نقل عن وكالة أنباء روسية رسمية، أن موسكو بصدد إنتاج طائرتين جديدتين من طراز "يوم القيامة".

وأوضح التقرير أن روسيا تطور طائرتين من طراز "Il-96-400M" لتصبحا بمزايا طائرة يوم القيامة، وستكون هذه الطائرات نسخة أكبر من طراز "Il-96" التي يستخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسفر على غرار طائرة الرئاسة الأمريكية.

وستحل هذه الطائرات الجديدة مكان الطائرة القديمة التي كانت من طراز "Il-86".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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