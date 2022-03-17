سياسة
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عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا.. المغرب يوقّع عقداً لتوريد الغاز لبريطانيا
وقع المغرب عقداً مع شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية لتوريد الغاز للمملكة لمدة 10 سنوات، من حقل تندرارة المغربي عبر أنبوب "المغرب العربي-أوروبا".
عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا.. المغرب يوقّع عقداً لتوريد الغاز لبريطانيا
المغرب يوقع عقداً لتوريد الغاز لبريطانيا عبر أنبوب المغرب العربي- أوروبا / AA
17 مارس 2022

أعلن المغرب توقيعه عقداً مع شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية لتوريد الغاز للمملكة لمدة 10 سنوات، من حقل تندرارة المغربي عبر أنبوب "المغرب العربي-أوروبا".

وقال مسؤول في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الأربعاء، لـوكالة الأنباء المغربية: "وقعنا اتفاقاً مع شركة ساوند إنرجي لنقل الغاز من حقل تندرارة (شرق) إلى أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي".

وأضاف المتحدث (دون الكشف عن اسمه): "الاتفاق يندرج في إطار تطوير حقل تندرارة، وسيمنح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، امتياز استغلال الحقل للشركة البريطانية عبر خط أنبوب غاز جديد، سيجري إنشاؤه على 120 مسافة كيلومتر".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع المغرب عقداً مع شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية لتوريد الغاز للمملكة لمدة 10 سنوات، من حقل تندرارة شرقي البلاد.

وقالت "ساوند إنيرجي"، في بيان آنذاك، إن العقد ينص على توريد 350 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز، من الحقل المحلي.

وكان المغرب قد منح في 2019 "ساوند إنيرجي" عقد امتياز للتنقيب واستغلال الغاز بمساحة 14 ألف كيلومتر مربع في حقل تندرارة، الذي قدرت الشركة البريطانية احتياطاته بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.

وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت الشركة البريطانية عقداً مع شركة "إفريقيا غاز" المغربية لتسويق الغاز المستخرج من الحقل.

وكانت الجزائر قد قررت عدم تجديد عقد استخدام أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" المار عبر المغرب نحو إسبانيا، ضمن إجراءات أعقبت قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

وأنشئ أنبوب "المغرب العربي-أوروبا" في تسعينيات القرن الماضي، بطول 1620 كيلومتراً، لنقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال، ويبلغ طول الجزء المار في الأراضي المغربية بنحو 600 كيلومتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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