سياسة
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جونسون وبن سلمان يتفقان على التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة
قالت الحكومة البريطانية إنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة.
جونسون وبن سلمان يتفقان على التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة
جونسون وابن سلمان يتفقان على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة / AFP
17 مارس 2022

نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، فجر الخميس، تغريدة عقّبت فيها على الاتفاقات بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زار المملكة والإمارات.

وقال مكتب جونسون بتغريدته: "رئيس الوزراء (بوريس جونسون) التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.. واتفقا على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا النظيفة، كما التزموا تعزيز التعاون في مجال الدفاع والتجارة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت بياناً قالت فيه إنه "جرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأضافت الوكالة أن "مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني شهد توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون".

ووصل جونسون إلى الرياض قادماً من الإمارات، عقب مباحثات ثنائية مع و لي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تطرقت إلى الأزمة الأوكرانية واستقرار أسواق الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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