سياسة
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روسيا تتيح قرصنة البرامج والمواد الترفيهية الغربية رداً على العقوبات
أتاحت الحكومة الروسية رسمياً، قرصنة البرامج الغربية ومواد الترفيه، رداً على العقوبات المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا.
روسيا تتيح قرصنة البرامج والمواد الترفيهية الغربية رداً على العقوبات
تعتبر روسيا أن هذا القرار سيساعد في تخفيف تأثير الاضطراب الناجم عن العقوبات الغربية التي فرضت عليها.   / pixabay
17 مارس 2022

شرّعت الحكومة الروسية، قرصنة الأفلام والمسلسلات وألعاب الفيديو الغربية، دون أي عقوبات قانونية، رداً على العقوبات الصارمة التي فُرضت على موسكو منذ هجومها على أوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "Input Magazine"، ذكر أن الكرملين قدم وثيقة بعنوان "خطة تنمية الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الخارجية"، وتضمنت السماح بقرصنة البرامج التي لا يوجد لها بديل روسي.

كما سمحت السلطات الروسية لموقع تورنت لتنزيل الملفات بشكل غير قانوني، اسمه RuTracker، بالعمل مجدداً بعد حظره لسنوات.

وتعتبر السلطات أن هذا القرار سيساعد في تخفيف تأثير الاضطراب الناجم عن العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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