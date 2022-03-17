ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، والمقدرة بالملايين، بعد اتهام المفوض المجري بالاتحاد، السلطة الفلسطينية بالسماح بوجود محتوى "معاد للسامية" داخل الكتب المدرسية.

واقترح الدبلوماسي المجري في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، أن يجري اشتراط محو المحتوى الذي يتضمن "معاداة للسامية وتحريضاً على إسرائيل" من الكتب المدرسية الفلسطينية، قبل صرف المساعدات.

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد تعليق دفع المساعدة السنوية وقدرها 214 مليون يورو (235 مليون دولار)، حتى يجري اتخاذ قرار نهائي من المفوضية الأوروبية، خلال الأيام المقبلة.

وخلال السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المساعدات السنوية، للضغط على السلطة سياسياً وإجبارها على اتخاذ مواقف معينة مقابل الحصول على تلك الأموال.

ولم يجرِ تبني ذلك الاقتراح الذي قدمه الدبلوماسي المجري من قبل الاتحاد الأوروبي، لأنه لم يحصل على تصويت بالأغلبية من إجمالي 14 دولة، ما جعل الأمر حالياً يعود إلى قرار المفوضية الأوروبية، وهو ما سيتحدد خلال أيام.