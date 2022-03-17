سياسة
2 دقيقة قراءة
هل تتوقف المساعدات الأوروبية لفلسطين بسبب محتوى "معاد للسامية" في المدارس؟
يدرس الاتحاد الأوروبي قرار منع المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بسبب اقتراح قدمه المفوض المجري، يشترط ضرورة إلغاء محتوى "معاد للسامية" من المدارس.
هل تتوقف المساعدات الأوروبية لفلسطين بسبب محتوى "معاد للسامية" في المدارس؟
قرر الاتحاد تعليق دفع المساعدة السنوية وقدرها 214 مليون يورو (235 مليون دولار)، حتى يجري اتخاذ قرار نهائي من المفوضية الأوروبية. / AA
17 مارس 2022

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، والمقدرة بالملايين، بعد اتهام المفوض المجري بالاتحاد، السلطة الفلسطينية بالسماح بوجود محتوى "معاد للسامية" داخل الكتب المدرسية.

واقترح الدبلوماسي المجري في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، أن يجري اشتراط محو المحتوى الذي يتضمن "معاداة للسامية وتحريضاً على إسرائيل" من الكتب المدرسية الفلسطينية، قبل صرف المساعدات.

وبناء على ذلك، قرر الاتحاد تعليق دفع المساعدة السنوية وقدرها 214 مليون يورو (235 مليون دولار)، حتى يجري اتخاذ قرار نهائي من المفوضية الأوروبية، خلال الأيام المقبلة.

وخلال السنوات الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المساعدات السنوية، للضغط على السلطة سياسياً وإجبارها على اتخاذ مواقف معينة مقابل الحصول على تلك الأموال.

ولم يجرِ تبني ذلك الاقتراح الذي قدمه الدبلوماسي المجري من قبل الاتحاد الأوروبي، لأنه لم يحصل على تصويت بالأغلبية من إجمالي 14 دولة، ما جعل الأمر حالياً يعود إلى قرار المفوضية الأوروبية، وهو ما سيتحدد خلال أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us