حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة، من أن الصراع في أوكرانيا من المرجح أن يعيق وصول الغذاء والوقود إلى العديد من الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم.

وأشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن روسيا استحوذت على ما يقرب من ثلث واردات القمح لإفريقيا، أو ما يعادل 3.7 مليار دولار، في الفترة بين عامي 2018 و2020، في حين أن 12%، أي بقيمة 1.4 مليار دولار، جاءت من أوكرانيا.

كما جاء في التقرير أن التقييمات الأولية تشير إلى ”انخفاض كبير” في الوصول إلى الغذاء والوقود، على الرغم من الجهود المبذولة لمنع انقطاع الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، أدى ارتفاع تكاليف الشحن والحبوب والأغذية الأساسية الأخرى إلى ارتفاع الأسعار، ما أثر بشدة على الأشد فقراً.

وقال التقرير كذلك إن ما يصل إلى 25 دولة إفريقية، وبخاصة الاقتصادات الأقل نمواً، تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

ويحد نقص الطاقة الفائضة في إفريقيا من قدرة تلك البلدان على تعويض فقدان الإمدادات، في حين أن ارتفاع تكاليف الأسمدة سيكون عبئاً إضافياً على المزارعين.