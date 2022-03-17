قال الكرملين اليوم الخميس إن كثيراً من الناس في روسيا يظهرون أنفسهم أنهم "خونة"، مشيرا إلى أولئك الذين يستقيلون من وظائفهم ويغادرون البلاد.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً شديد اللهجة إلى "الخونة" الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم "طابوراً خامساً" لتدمير البلاد.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "في مثل هذه الأوقات العصيبة.. يُظهر العديد من الناس وجوههم الحقيقية.. كثير من الناس يظهرون أنفسهم، كما نقول بالروسية، خونة".

وأضاف: "إنهم يختفون من المجتمع. بعض الناس يتركون مناصبهم، وبعضهم يتركون حياتهم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلى بلاد أخرى. وهكذا يحدث التطهير".

وكان يشير إلى تصريح بوتين أمس الأربعاء بأن روسيا ستخضع "لتطهير ذاتي" طبيعي وضروري، إذ سيتمكن الناس من "التمييز بين الوطنيين الحقيقيين والحثالة والخونة".