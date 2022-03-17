سياسة
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الجزائر.. القبض على 7 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن فرقاً للجيش ألقت القبض على 7 "إرهابيين" إثر "عملية نوعية" في غابة "واد الدوار" في سكيكدة.
الجزائر.. القبض على 7 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر
"الدفاع" الجزائرية: القبض على 7 "إرهابيين" وضبط أسلحة وذخائر خلال عملية للجيش في غابة بمحافظة سكيكدة / AA
17 مارس 2022

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس، القبض على 7 "إرهابيين" وضبط أسلحة وذخائر، خلال عملية للجيش في غابة بمحافظة سكيكدة شرقي البلاد.

ووفق وزارة الدفاع في بيان على موقعها الإلكتروني، فإن فرقاً للجيش ألقت القبض على 7 "إرهابيين"، الأربعاء، إثر "عملية نوعية" في غابة "واد الدوار" في سكيكدة.

وأوضحت أنه خلال العلمية جرى "استرجاع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة".

وأضافت أن بين العناصر المقبوض عليها "بطيب يوسف، المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير هذه الجماعة الإرهابية)، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007".

وأفادت الوزارة بأن "هذه الجماعة الإرهابية (لم تحدد انتماءها) كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة".

وذكرت أنه عُثر خلال العملية على "جثة إرهابي" أصيب في عملية تمشيط للجيش بهذه الغابة، في 19 فبراير/شباط الماضي.

وزار قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة الأربعاء، الفرق المشاركة في تلك العملية.

وأشاد شنقريحة بـ"هذا العمل البطولي، وأبلغهم تحيات وتهاني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني"، وفق البيان.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي أعلنت وزارة الدفاع في بيان القضاء على 7 "إرهابيين" واسترجاع 6 أسلحة رشاشة من طراز كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وذخائر وأجهزة اتصال وغيرها، وذلك خلال عملية تمشيط في تلك الغابة.

ولم يوضح البيان انتماء هؤلاء المسلحين، غير أن مجموعات محسوبة على تنظيمَي القاعدة وداعش تنتشر على نطاق محدود في البلاد.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي تواجه أجهزة الأمن الجزائرية جماعات مسلحة، إلا أن نشاطها تراجع خلال السنوات الأخيرة نحو مناطق معزولة في الجبال، بجانب توجُّه عناصر منها نحو منطقة الساحل الإفريقي المجاورة.

وتقول السلطات الجزائرية إنها انتصرت على الإرهاب بفضل فاعلية عمليات الجيش وسياسة المصالحة التي بدأت عام 1999 وسمحت بتسليم عشرات الآلاف أسلحتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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