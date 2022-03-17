سياسة
2 دقيقة قراءة
اكتشاف 81 مقبرة جماعية للإيزيديين بسنجار.. وأدلة على تورط داعش الإرهابي
أعلن إقليم شمال العراق العثور على 81 مقبرة جماعية للإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. من جانبه وصف وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم، المجازر بأنها "تطهير عرقي"، وأن الأدلة كافة تشير إلى داعش الإرهابي.
اكتشاف 81 مقبرة جماعية للإيزيديين بسنجار.. وأدلة على تورط داعش الإرهابي
قبل أسبوعين اكتُشفت مقبرتان جماعيتان في منطقة حردان التابعة لسنجار / AA
17 مارس 2022

عُثر في إقليم شمال العراق على 81 مقبرة جماعية للإيزيديين في قضاء سنجار التابع لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأكّد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم بيريفان حمدي الخميس، أن المقابر الجماعية كافة من صنع تنظيم داعش الإرهابي بعد هجومه على قضاء سنجار عام 2014.

في حديث لوكالة الأناضول وصف حمدي المجازر بأنها "تطهير عرقي"، وأن الأدلة كافةً التي عُثر عليها تشير إلى داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن آخر عثور كان قبل أسبوعين حين اكتشفوا مقبرتين جماعيتين في منطقة حردان التابعة لسنجار، حيث جرى التحقق من هوية الضحايا بعد إرسال عينات من الحمض النووي للطب الشرعي بالعاصمة بغداد.

ولفت إلى أن بعض المقابر الجماعية لأطفال وبعضها لرجال بالغين، فيما تضمّ مقابر أخرى رفات نساء فقط.

وأوضح أن 23 مقبرة جماعية جرى التحقق من هُويات الضحايا فيها، وأن 58 مقبرة سوف يُتحقَّق منها لاحقاً.

وتَعرَّض قضاء سنجار ذو الأغلبية الإيزيدية لدمار في البنى التحتية وممتلكات المدنيين إثر سيطرة داعش الإرهابي على القضاء صيف 2014، وفي 2015 خضع لسيطرة عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي، بعد تحريره من داعش الإرهابي.

وتسبب هجوم داعش الإرهابي على سنجار في مقتل 1293 شخصاً واختطاف 6417 آخرين بينهم نساء ورجال من الديانة الإيزيدية، تَمكَّن 3530 منهم من الفرار على مراحل خلال سنوات ما بعد 2014، وفق بيان لقائم مقام القضاء علي آغا في أغسطس/آب الماضي.

والإيزيديون مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال) ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أقلّ في تركيا وسوريا وإيران وجورجيا وأرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us