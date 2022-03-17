سياسة
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الصحة العالمية: تركيا تقدم الخدمات الطبية للاجئين بلا تمييز
أثنى منسق المنطقة الأوروبية لدى منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في إسطنبول مع ووزارة الصحة التركية، على توفير تركيا الخدمات الطبية لجميع اللاجئين بلا تمييز.
الصحة العالمية: تركيا تقدم الخدمات الطبية للاجئين بلا تمييز
أوضح كلوج (يسار) أن تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين حول العالم / AA
17 مارس 2022

أشاد منسق المنطقة الأوروبية لدى منظمة الصحة العالمية هانز كلوج، بتقديم تركيا الخدمات الطبية لجميع اللاجئين بلا تمييز.

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال اجتماع رفيع المستوى حول الهجرة والصحة بالمنطقة الأوروبية، عُقد في إسطنبول بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية.

وأضاف أن اختيارهم إسطنبول على وجه الخصوص لانعقاد الاجتماع المذكور لم يكن عبثاً، بل بسبب تقديم تركيا الخدمات الصحية بالتساوي، لا للسوريين فحسب، بل لجميع اللاجئين وبلا تمييز.

وأوضح أن تركيا هي البلد الأكثر استضافة للاجئين حول العالم.

وأعرب عن سعادته لوجوده في إسطنبول وحضور الاجتماع برفقة وزراء 53 دولة والممثلين الإقليميين والدوليين لمنظمة الصحة العالمية.

بدوره شدد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، على أهمية الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باللاجئين.

وأضاف خلال مشاركته بالاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنهم يعملون على تقديم الدعم للاجئين الموجودين في تركيا أيضاً.

وأكّد ضرورة أن يشعر الجميع بالفخر إزاء النجاحات التي تحققها تركيا في ما يخصّ استضافة اللاجئين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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