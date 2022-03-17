جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استضافة قمة روسية-أوكرانية لإيجاد حل للأزمة.

وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان وبوتين أجريا مباحثات هاتفية تناولت مستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية والوضع الإنساني على الأرض.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحافظ على نهجها الصادق منذ البداية لضمان تحقيق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أردوغان أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهّد الطريق أمام حلّ طويل الأمد في أوكرانيا.

وأعرب عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان إن حلّ بعض القضايا قد يتطلب لقاء على مستوى القادة، مجدداً عرضه استضافة قمة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة.

ولفت إلى أن الحرب لن تفيد أي طرف، وأنه يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية، مشدداً على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية بشكل نشط في كلا الاتجاهين.

في المقابل أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان لها أنه خلال الاتصال أطلع بوتين أردوغان على سير المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وجاء في البيان: "جرى التركيز خلال الحوار على البعد الإنساني، إذ أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن امتنانه للمساعدة (الروسية) في إجلاء رعايا تركيا من أراضي أوكرانيا وتأمين خروج السفن المحملة بشحنات تركية من المواني الروسية المطلة على بحر آزوف".

ولفت البيان إلى أن الرئيسين خلال المكالمة استعرضا المسائل المتعلقة بالأجندة الثنائية وأشادا بنتائج المحادثات التي جرت مؤخراً في أنطاليا وموسكو بين وزيرَي الخارجية الروسي والتركي سيرغي لافروف ومولود جاوش أوغلو.

وتابع البيان: "جرى التعبير عن السعي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي التجاري متبادل المنفعة بما يشمل تطبيق مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلِّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".