سياسة
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أوروبا تتسلّح.. هجوم روسيا على أوكرانيا يرفع الطلب الأوروبي على الأسلحة
في وقت جدّد فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا الطلب على العتاد الأمريكي، تقدمت الحكومات الأوروبية بقائمة أسلحة متطورة  للحكومة الأمريكية، تشمل طائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي، تَعرَّف أبرزها.
أوروبا تتسلّح.. هجوم روسيا على أوكرانيا يرفع الطلب الأوروبي على الأسلحة
قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا طلبت أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية / AP
17 مارس 2022

قدمت الحكومات الأوروبية للحكومة الأمريكية وشركات الصناعات الدفاعية، قائمة مشتريات من الأسلحة تشمل طائرات مسيرة وصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي، في وقت جدّد فيه الهجوم الروسي لأوكرانيا الطلب على العتاد الأمريكي.

وقالت مصادر مطلعة إن ألمانيا، التي اقتربت من صفقة لشراء 35 طائرة مقاتلة F-35 من شركة لوكهيد مارتن، طلبت أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية.

في الوقت ذاته قال مسؤول حكومي بولندي هذا الأسبوع إن وارسو تريد على عجل شراء أنظمة ريبر المتطورة للطائرات المسيرة من الولايات المتحدة.

وتتوالى الطلبات أيضاً من دول أخرى في شرق أوروبا، حيث يحرص الحلفاء على امتلاك أسلحة استخدمتها أوكرانيا بنجاح ضد القوات الروسية، حسب مصدرين مطلعين، منها صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

تأتي هذه الطلبات في ظل تعزيز أوروبا ميزانيات الدفاع لمواكبة مشهد أمني يزداد غموضاً مع تعهُّد ألمانيا والسويد والدنمارك، ضمن دول أخرى، بزيادة كبيرة في الإنفاق.

وقالت مارا كارلين مساعدة وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع الماضي بعد جلسة في الكونغرس تحدثت فيها عن "العدوان الروسي الذي يهدد وحدة أراضي أوروبا"، إن الحلفاء الأوروبيين "يضاعفون" إنفاقهم الدفاعي.

وقال مصدر إنه بسبب اشتراط موافقة الولايات المتحدة على بيع الشركات الأمريكية الأسلحة لحكومات أجنبية، فإن إدارة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع (البنتاغون) تعقد اجتماعات أسبوعية لفريق إدارة الأزمة الأوروبية لمراجعة طلبات محددة تتعلق بالوضع الحالي في أوكرانيا.

وللإسراع في إصدار الموافقة الحكومية الأمريكية على المبيعات ونقل الأسلحة التي ينتجها المصنعون الأمريكيون، أعاد البنتاغون تشكيل فريق للتعامل مع الطلبات المتزايدة.

وقال مسؤول رفيع بمجال الدفاع: "تستعرض وزارة الدفاع الخيارات لتلبية احتياجات أوكرانيا واستبدال المخزونات الأمريكية المستنفدة سريعاً وإعادة تزويد الحلفاء والشركاء بالمخزونات"، مضيفاً أن البنتاغون يعمل مع الشركات المصنعة لإيجاد سبل "تخفيف قيود التوريد وتسريع الجداول الزمنية للإنتاج".

وتنتج "شركتا رايثيون تكنولوجيز" و"لوكهيد مارتن" معاً صواريخ جافلين، فيما تصنع رايثيون صواريخ ستينغر. وأدَّى احتمال تزايد الطلب على مبيعات جميع أنواع الأسلحة منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط إلى ارتفاع سهم لوكهيد 8.3% وسهم رايثويون 3.9%.

وقال رئيس رايثيون التنفيذي توم لاليبرتي، إن الشركة تدرك "الحاجة الملحَّة إلى تجديد المخزونات المستنفدة من جافلين وستينغر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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