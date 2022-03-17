كشفت قناة عبرية أن نحو 100 أوكرانية وصلن إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون"، أبلغن عن تعرضهن لمحاولات لإقناعهن بالعمل في "الدعارة" في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت القناة "12" العبرية أن المحاولات بدأت عند وصول الأوكرانيات إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب، وخلال وجودهن في أحد الفنادق التي تستقبل المستوطنين القادمين من أوكرانيا.

وحسب القناة فإن إسرائيليين حاولوا أيضاً التواصل مع فتيات أوكرانيات قبل مغادرتهم بلادهم، وعرضوا عليهن الدعم المادي للهرب من أوكرانيا والوصول إلى إسرائيل، مقابل أن يعملن في "الدعارة" أو الخدمة بالمنازل.

وبدأت إسرائيل عقب الحرب في أوكرانيا تنظيم حملة لإحضار مجموعات من اليهود الأوكرانيين.

في سياق متصل كشفت القناة أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل شهدت انتشار تدوينات حول النساء الأوكرانيات، ووصفتها بأنها "مخجلة ومخيفة".

وقالت: "منذ بدء الهجوم الروسي انتشرت على مواقع التواصل في إسرائيل تدوينات لرجال كثر يتحدثون عن النساء الأوكرانيات أمام الكاميرا وعنوة".

الشاب "ن" من سكان حيفا، نشر على صفحته في فيسبوك صورة له مع امرأتين وكتب عليها "جميل، أنا الآن استقبل أوكرانيتين اثنتين، في إسرائيل مزيد ممن يبحثن عن بيت دافئ، من منكم يتبرع؟".

الشابّ الإسرائيلي "أ" أيضاً نشر تدوينة على فيسبوك يدعو من خلالها لاجئات من أوكرانيا كي يستضيفهن في منزله.