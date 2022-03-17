اتهمت مجلة دير شبيغل الألمانية وكالة أمن الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، بالتواطؤ مع اليونان في إعادة طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في خبر نشرته المجلة حول نتائج التقرير الختامي لتحقيقات مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي بحق "فرونتكس".

وقال التقرير إن رئيس فرونتكس فابريس ليجيري ومسؤولين كباراً آخرين لم يكونوا على علم فقط بالإعادة القسرية لطالبي اللجوء من السلطات اليونانية، بل تستروا على هذا الأمر.

وأكّد التقرير الذي زاد على 200 صفحة، أن المحققين اتهموا ثلاثة مديرين تنفيذيين في فرونتكس بانتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي، وأوصوا باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا وبعض الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي تدعم إجراءات ليجيري واليونان في بحر إيجة.

يُذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقاً بحق "فرونتكس"، بداعي التزامها الصمت حيال إعادة اليونان طالبي اللجوء إلى تركيا قسراً عبر بحر إيجة.